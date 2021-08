Martina Santono, giocatrice della Lazio Women, commenta sui social la partita contro il Napoli e suona la carica per l’inizio della stagione

La nuova stagione è alle porte, la Lazio Women è pronta. Parola della biancoleste Martina Santoro, che sul proprio account Instagram ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Napoli femminile e suonando la carica per tutte le sue compagne di squadra in vista del debutto in campionato del 29 agosto in casa contro la Sampdoria: «Buon test contro il Napoli Femminile, continuiamo a lavorare in vista del campionato, non molliamo mai »

