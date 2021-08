Il Cagliari e Radja Nainggolan sarebbero abbastanza vicini per trovare l’accordo ma la trattativa non è ancora chiusa

La telenovela Nainggolan è arrivata agli episodi finali. Il Cagliari e il Ninja – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – sarebbero abbastanza vicini anche se la trattativa è ancora abbastanza lontana dalla sua definitiva chiusura.

La società rossoblù avrebbe proposto un contratto annuale da 1,5 milioni con opzione per un altro anno legata a bonus. Il belga, invece, preferirebbe un biennale da 2 con eventuale opzione per il terzo anno. Entrambe le parti stanno lavorando per cercare un accordo e colpare il gap che porti alla tanto desiderata fumata bianca.

