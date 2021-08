Per la prima serata in tv, giovedì 12 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “DOC – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Egoismi” e “Perdonare e perdonarsi”.

Nel primo, la sorella maggiore di Elisa fa l’attrice. È simpatica e ha un certo fascino. Quando arriva in ospedale rende Elisa ancora più scontrosa e acida del solito. Il suo comportamento è apparentemente inspiegabile. Andrea prosegue nel tentativo di ricostruire i fatti del suo “buco nero” di memoria. Agnese, nel frattempo, fa sempre più fatica a nascondere la gelosia per la vicinanza crescente tra il suo ex marito e Giulia.

Nel secondo, Lorenzo si trova a tu per tu con la sua ex: Chiara (Benedetta Cimatti). Quest’ultima viene ricoverata in seguito a un’overdose. Le ricerche di Andrea minacciano l’equilibrio di menzogne create da Marco e sua moglie. Fanti vuole andare a fondo sugli effetti del Satonal, un medicinale sperimentale. Pare che abbia causato diversi decessi. Gabriel, invece, vuole fare marcia indietro e deve spiegare alla sua comunità che ha cambiato idea sul suo futuro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Messaggio dall’oltretomba” e “Un omicidio impossibile.

Nel primo, saputo del ferimento di sua madre Camille torna da Parigi e affianca Neville Parker nell’indagine. Catherine racconta di aver visto Pasha Verdinikov al porto il giorno dell’omicidio e questa informazione porta importanti scoperte. L’idea di ripulire a fondo l’ufficio porta Neville all’arresto dell’assassino di Pasha…

Nel secondo, l’ispettore londinese Richard Poole viene inviato sull’isola caraibica di Saint-Marie per far luce sulla morte di un collega britannico, Charlie Hulme, detective alla locale stazione di polizia di Honoré, ritrovato ucciso all’interno della stanza blindata di una lussuosa villa, di proprietà di una aristocratica coppia inglese. Di fronte ai problemi con sole, sabbia e bagagli smarriti, Poole cerca di risolvere in fretta il caso per poter tornare al più presto a casa.

RaiTre alle 21.20 riproporrà “A raccontare comincia tu”, il programma d’interviste condotto da Raffaella Carrà. Un omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa. L’ospite di stasera sarà il calciatore Leonardo Bonucci.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Viaggio nella grande bellezza”.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “FBI: Most Wanted”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Bagnomaria”; su La7 alle 21.15 “The aviator”; su Rai4 alle 21.20 “Fuga nella giungla”; su La7D alle 21.30 “Voglia di ricominciare”; su Iris alle 20.55 “Alaska”; e su Italia2 alle 21.10 “Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 20.55 con “Ricciardo e Zoraide”. Dall’Adriatic Arena di Pesaro “Ricciardo e Zoraide” di Rossini. Lo spettacolo è proposto nell’allestimento di Marshall Pynkoski, con la direzione di Giacomo Sagripanti. Nel cast Juan Diego Flórez, Pretty – Yende, Sergey Romanovsky, Nicola Ulivieri. Regia tv di Ariella Beddini.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica di “Cornetto Battiti live” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Zelig”.

