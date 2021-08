SASSARI. L’ultimatum è scaduto: sono 57 i primi medici, infermieri e impegati della sanità a essere stati sospesi, non ricerveranno neanche lo stipendio, per non essersi ancora vaccinati. Sono tutti del Nord Sardegna e tutti dipendenti dell’Azienda universitaria di Sassari e dell’Ats. Nella lista nera ci sono anche otto medici di famiglia o convenzionati.

