Dalle 20 di stasera giovedì 12 agosto fino alle 7 di domani, venerdì 13 agosto, sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile per le utenze di Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 marzo 1978 e parte di Fortuna e zone limitrofe. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che la sospensione si rende necessaria per riequilibrare il serbatoio a seguito di interventi di riparazione Sorical.