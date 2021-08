Fabrizio Castori trova la punta di categoria che cercava per la sua Salernitana: Nwankwo Simy sarà un calciatore granata

La Salernitana piazza il colpo per la Serie A in attacco: i granata hanno chiuso l’operazione Simy definendo l’accordo con il Crotone per l’acquisto del centravanti nigeriano.

Come riportato da Sky Sport, esborso da 6 milioni di euro della Salernitana che garantirà il 10% della possibile futura rivendita del nigeriano. Nella scorsa stagione Simy ha giocato 38 partite mettendo a segno 20 gol che non bastarono alla salvezza dei calabresi.