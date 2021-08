Mediamente in Puglia il costo per lo smaltimento dei rifiuti costa 407 euro per tonnellata, contro una media italiana di 317 euro. Lo riporta la Corte dei Conti nella relazione sulla “Qualità della spesa dei Comuni” pubblicato oggi. Mentre in Lombardia il costo risulta essere di 234 euro per tonnellata, in Puglia è quasi il doppio.

“Il costo del servizio rifiuti – si legge – è influenzato da fenomeni di economie di scala, ossia risulta maggiore a livello pro capite nei contesti dei Comuni con dimensioni più piccole e tende a ridursi a mano a mano che le dimensioni aumentano”. Sono i comuni più grandi (50.000 abitanti e oltre) a spendere di più.

