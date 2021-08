Ieri in Molise si erano registrati 17 casi (su 334 test) e 10 guariti. C’era stato un ricovero in Malattie Infettive

ALTRI 2 RICOVERI, 5 NEGLI ULTIMI 4 GIORNI

Nelle ultime 24 ore sono state ben 2 le persone ricoverate per Covid in Malattie Infettive, che si sommano alle 3 dei precedenti 3 giorni. Si tratta chiaramente di un dato in deciso aumento e ora al Cardarelli ci sono 8 persone in Infettive e 1 in Rianimazione. Le persone ricoverate oggi provengono da Campobasso e Isernia.

6 CONTAGI E 17 GUARITI, SCENDE IL NUMERO DI ATTUALMENTE POSITIVI

Sono ‘solo’ 6 i nuovi contagiati da Sars-Cov-2 a fronte di 329 tamponi. Il tasso di positività dunque si attesta sull’1.8%, decisamente in calo rispetto a ieri. I nuovi contagi si riferiscono a Termoli (2), Campobasso (2), Guglionesi (1) e Rotello (1). Molto più sostanzioso – quasi il triplo – il numero di guariti. I numeri maggiori a Guglionesi (7) e Isernia (4). Pertanto gli attualmente positivi in regione scendono a 154.

IL MONITORAGGIO SETTIMANALE: MOLISE SEMPRE A RISCHIO MODERATO

Dal monitoraggio dell’epidemia di Iss e Ministero della Salute relativo al periodo 2-8 agosto emerge che l’indice di trasmissibilità (Rt) frena rispetto all’1,56 della scorsa settimana passando a 1,27) mentre l’incidenza sale a 73 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 68 di sette giorni fa. Aumentano i ricoveri ma in ogni caso non sono previsti cambi di colore per le regioni.

Diciotto tra regioni e province autonome – si legge nel report – sono classificate a rischio epidemico moderato; le restanti tre (ovvero Lazio e Province Autonome di Trento e Bolzano) sono classificate a rischio basso. Il Molise resta dunque, come la settimana scorsa, a rischio moderato.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati segnalati 7.409 nuovi contagi per un tasso di positività di circa il 3.3% (in calo rispetto a ieri). I morti purtroppo sono di più di quelli registrati negli ultimi giorni e raggiungono il totale di 45. 35 da ieri a oggi i pazienti che hanno fatto il loro ingresso in Terapia Intensiva.