Domenica 15 agosto, il museo archeologico di Santa Scolastica a Bari resterà aperto e per l’occasione sarà possibile visitare anche la mostra “Forme del desiderio. Il racconto delle collezioni” attualmente in corso negli spazi museali: sarà l’ultima occasione utile per ammirare l’esposizione di arte contemporanea promossa e realizzata dalla Città Metropolitana di Bari. La mostra a cura di Roberta Giuliani e con la direzione artistica di Angelo Ceglie, infatti, chiuderà i battenti proprio il 15 agosto.

Si tratta di un percorso suggestivo che, tra antico e contemporaneo, racconta il collezionismo attraverso video-arte e danza, cinema, musica e design. Negli stessi spazi, una selezione di prestigiose opere d’arte prestate da alcuni collezionisti privati del territorio dialoga con la collezione archeologica del Museo. Tra le opere esposte ci sono quelle degli autori americani Sol Lewitt, Robert Mapplethorpe, Robin Heidi Kennedy, Dennis Oppenheim, Andy Warhol, James Brown, Joseph Kosuth, Jenny Holzer, On Kawara, Vincent Shine, Joseph Kosuth e Pat Steir. Orario di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 24. Ingresso gratuito.

