Bergamo. Solo un mese e mezzo fa la panetteria El pan d’na volta di via XX Settembre era stata presa di mira da un ladro. Gli agenti della Questura di Bergamo stanno indagando per capire se è lo stesso V. G., italiano di 45 anni, arrestato nella notte tra giovedì e venerdì (13 agosto) come responsabile di un tentato furto aggravato all’interno della medesima panetteria al civico 58.

È successo poco dopo le 4. In seguito all’attivazione dell’allarme, stavolta la Volante è riuscita ad arrivare prima che l’uomo riuscisse a fuggire e a far perdere le proprie tracce come nel primo episodio del 29 giugno.

Le modalità dei due fatti sono simili. Anche stanotte il ladro, sempre ripreso dalle telecamere di sorveglianza e ancora a volto scoperto, si è introdotto forzando con una serie di spintoni la porta a vetri che dà sulla galleria denominata Passeggiata Bruni.

Ma in questa occasione, a differenza del primo caso quando si era intascato 150euro, il 45enne è riuscito solo a rovistare nella cassa ma non ad asportare il denaro.

È quindi scappato di corsa e ha cercato di nascondersi nella vicinanze, ma una pattuglia in zona è riuscita a individuarlo e arrestarlo, in attesa del processo per direttissima.

In Questura intanto sono già iniziate le indagini per capire se il ladro è lo stesso, analizzando anche le immagini delle telecamere interne che hanno inquadrato le due scene.