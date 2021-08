Brembo e Tenaris aziende sostenibili. Entrambe rientrano nella classifica stilata da Reputation Science che ha preso in esame le maggiori aziende sul mercato italiano (capitalizzate a Piazza Affari, classifica Mediobanca, classifica Interbrand) per produrre una classifica delle prime 200 società percepite come più sostenibili sul web.

Reputation Science, leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione, ha elaborato l’indice “ESG Perception Index” per misurare la percezione di sostenibilità delle aziende. È infatti la percezione che gli stakeholder hanno della reputazione di un brand a determinare la loro propensione a prendere decisioni (di acquisto, di investimento, ecc.) nei riguardi del brand e dei suoi prodotti. La sostenibilità è una componente chiave della reputazione di un’azienda, rappresentando oggi la sfida economica più importante a livello globale. Conta essere sostenibili, ma anche saperlo comunicare e trasferire tutto l’impegno dell’azienda per perseguire questa mission. Perché è su questo che l’azienda sarà valutata dai suoi principali stakeholder.

Il modello di analisi valuta la prossimità del brand ai 17 pillar della sostenibilità definiti dall’ONU e produce per ciascuna un indicatore (da 0 a 100) basato su parametri quali-quantitativi e strutturali: oltre al volume dei contenuti che riportano l’associazione tra il brand e la sostenibilità, sullo score pesa anche l’impatto reputazionale di questi contenuti sul brand, l’associazione dell’identità del brand alla sostenibilità sui motori di ricerca e quanto l’azienda racconti la sostenibilità attraverso i suoi canali proprietari (es. sito web, profili social).

Nell’ultimo periodo di analisi (gennaio-giugno 2021), Reputation Science ha analizzato oltre 1,2 milioni di contenuti online in lingua italiana per stilare una classifica delle 200 aziende più sostenibili sul web. A guidare il ranking ESG Perception Index, i settori Energia, Automotive e Finance, che da soli occupano l’85% delle prime 20 posizioni. Sono questi, infatti, i cluster coinvolti maggiormente nella transizione energetica e ambientale, spesso chiamati ad agire prima degli altri.

Al 77esimo posto, nella classifica generale, con con uno score di 39,46 troviamo Brembo che punta sul “freno sostenibile”. Nel settore dedicato alle industrie la multinazionale bergamasca dei freni occupa la sesta posizione. Brembo ha intrapreso un percorso per diventare un solution provider e supportare i propri clienti nell’affrontare i nuovi paradigmi della mobilità. Per l’azienda si tratta di una nuova visione strategica, dove prodotti e processi saranno sempre più green per sostenere gli importanti obiettivi di carbon neutrality del settore. In Brembo il freno è visto anche come una tecnologia che può contribuire alla sostenibilità complessiva dei veicoli e l’azienda è al lavoro per realizzare impianti frenanti sempre più efficaci nel ridurre al minimo l’impatto ambientale del veicolo.

Nella classifica delle 200 aziende troviamo all’89esimo posto anche Tenaris, con 36,25 di score, che in un’ambiziosa lettera d’intenti, siglata con Edison e Sna, per l’acciaieria di Dalmine prevede l’introduzione dell’idrogeno verde in alcuni processi produttivi. Al 116esimo posto troviamo Kiko con uno score di 31.19.

Al vertice della classifica troviamo Enel con uno score di 94.68. Nel periodo in esame, il colosso dell’energia si è distinto per aver siglato numerose partnership con aziende come Pirelli, Porsche, Renault e Q8 per sostenere la mobilità elettrica e ha stretto accordi con Leonardo e Fincantieri per la sicurezza e la gestione sostenibile dell’energia. Al secondo posto della classifica, un altro protagonista del settore energetico: Eni, che nei primi mesi dell’anno ha ampliato la sua presenza in Spagna nel settore fotovoltaico, ottiene 85.74 punti. Cassa Depositi e Prestiti, impegnata negli ultimi mesi insieme a Bper, Banca Popolare di Sondrio e Sace a sostenere la mobilità green nel settore navale e promotrice di Renovit per accelerare sull’efficienza energetica, raggiunge il terzo posto della classifica (69.96).

La classifica Top 200 Esg Reputation Index su www.esgreputation.it