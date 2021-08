La P.G. Jasnagora ufficiliazza l'accordo con il classe 1992 Marcello Mancosu. IL COMUNICATO La P.G. Jasnagora è lieta di annunciare la firma di Marcello Mancosu. Il giocatore classe 1992 rinforza la squadra maschile in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Il pallone è sempre stato di famiglia in casa Mancosu. Fratello di Matteo e Marco, Marcello ha giocato per tanti anni nella Serie C e nella D di calcio per tanti anni e con diverse maglie. Ha iniziato in Serie D con il Selargius nel 2010, disputando 4 stagioni in Serie D Source