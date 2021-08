CAMPOBASSO – Dopo il passaggio di gestione delle soste a pagamento sul territorio campobassano, affidata a Sea Spa a partire dal 1° agosto, sono in corso da parte degli istituti di credito le operazioni di voltura dal precedente gestore.

Per tale ragione, fino a tutto settembre 2021 il pagamento degli abbonamenti potrà essere effettuato esclusivamente in contanti, e solo presso l’Infopoint aziendale dedicato, in via Gazzani 35.

Dopo la fine di settembre si potrà tornare ad acquistare o rinnovare gli abbonamenti anche tramite carte di credito e bancomat, e anche in modalità automatica presso i 57 parcometri abilitati, dislocati su tutto il territorio comunale.

Si ricorda che l’ufficio di via Gazzani 35 osserva sempre il seguente orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00; mercoledì e venerdì: dalle 16:00 alle 18:30.

Per comunicazioni dirette è inoltre attivo un indirizzo e-mail dedicato: settoresosta@seacb.it.

