CAPRACOTTA – In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e al fine di evitare l’ingresso nelle abitazioni dei letturisti, il Comune di Capracotta fa sapere che le letture dei contatori dell’acqua previste per il mese di agosto 2021 non saranno effettuate. I cittadini sono invitati ad effettuare l’autolettura del contatore e a comunicarlo entro il 31/08/2021 secondo le seguenti modalità:

– inviando una email all’indirizzo m.ricci@capracotta.com riportando la matricola del contatore il cognome e nome del titolare del contratto, la lettura espressa in metri cubi, la data della rilevazione ed eventualmente una foto leggibile del contatore in allegato

– telefonicamente al numero 0865-949210 – selezionando 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13

Nella comunicazione dei numeri è utile allegare, ove possibile, una fotografia del contatore, indicando anche i propri recapiti telefonici, per essere ricontattati qualora necessario dal Comune. A tutti gli utenti che non avranno la possibilità di comunicare la propria lettura sarà fatturato un consumo in acconto (basato sui consumi degli anni precedenti, da verificare in eventuale compensazione a debito o credito nella successiva fattura).

