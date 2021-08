Tutta la Coppa Italia sarà visibile in esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti. Ecco dove vedere le gare dei 32esimi e i rispettivi telecronisti. Sabato 14 agosto: Ore 17:45 Benevento vs SPAL – Diretta Esclusiva Canale 20 Mediaset Telecronaca: Alessandro Iori Ore 18:00 Cittadella vs Monza – Diretta Esclusiva ITALIA 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani – Commento Tecnico: Giancarlo Camolese Ore 20:45 Hellas Verona vs Catanzaro – Diretta Esclusiva Can Source