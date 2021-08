Il covid fa un’altra vittima in Basilicata. Il decesso è stato accertato ieri, e ne da notizia oggi, la Task Force, nel consueto bollettino giornaliero.

I nuovi casi accertati, su 755 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, sono 40 ( e tra questi 38 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni (tutte di residenti in Basilicata).

La task force regionale comunica inoltre che nella giornata di ieri, 12 agosto, sono state effettuate 3.973 vaccinazioni.

A ieri sono 374.043 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,6 per cento) e 289.599 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (52,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 663.642 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Incidenza contagi in Basilicata 59,4 sotto media nazionale 73 periodo 6-12 agosto 2021.

