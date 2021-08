Per la prima serata in tv, venerdì 13 agosto RaiUno alle 21.25 riproporrà “Canzone segreta”, condotto da Serena Rossi.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la serie “Ella Schon”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Una famiglia di troppo” e “Quella cosa chiamata amore”.

Nle primo, Ella Schon eredita la casa, sulla penisola di Fischland, dove vivono la prima moglie e i figli del suo defunto marito. La sindrome di Asperger di cui soffre le rende difficile qualsiasi interazione sociale ma lei accetta la situazione e va avanti con la sua vita…

Nel secondo, Ella va a lavorare nello studio dell’avvocato Kollkamp e viene coinvolta nei processi e nelle tribolazioni della popolazione locale. Christina si rivolge a Ella per un caso in cui una sua amica incinta, Josi, perde il lavoro…

Su RaiTre alle 21.20 spazio a “La Grande Storia”, il programma di divulgazione storica condotto da Paolo Mieli. La puntata sarà intitolata “Terremoto dall’URSS: a partire dagli anni di quella guerra silenziosa e micidiale che fu la “Guerra Fredda” il blocco sovietico mostra le prime crepe fino ad arrivare, negli anni Novanta del secolo scorso, alla sua dissoluzione. Un processo che si ripercuote come un terremoto sull’Europa ed anche sull’Italia.

Rete4 alle 21.25 riproporrà “Il terzo indizio”, programma che ricostruisce i casi di cronaca attraverso docu-fiction, condotto da Barbara De Rossi.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Ines dell’anima mia”.

Italia1 alle 20.50 trasmetterà la partita di calcio tra Fiorentina e Cosenza, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

Per chi preferisse vedere un film, su La5 alle 21.05 “Tutto può cambiare”; su Iris alle 20.55 “Il pianeta rosso”; su Rai4 alle 21.20 “Il labirinto del fauno” e su Italia2 alle 21.10 “Constantine”.

Su Rai5 alle 20.55 verrà proposto il documentario “Art night – Cento anni di Bauhaus”. A 100 anni dalla sua fondazione, un racconto appassionato che, tra passato e presente, spiega il Bauhaus e il suo nuovo modo di vivere il mondo. A seguire, “I tre architetti: Mies Van der Rohe”: a 50 anni dalla sua morte, il ritratto dell’innovativo architetto tedesco, che fu l’ultimo direttore del Bauhaus.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 il documentario “Siamo tutti Alberto Sordi?”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.