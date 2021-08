L’on. Michele Casino di Forza Italia ha diramato un comunicato stampa, lamentando delle situazioni di degrado nel centro di Matera.”Come cittadino materano ed ex assessore comunale all’igiene urbana – afferma Casino- sento il dovere di intervenire sulla vicenda del degrado urbano di Matera e, più in generale, sull’assenza di un minimo di decoro tra le vie del centro città, sporche e sommerse da una quantità di rifiuti mai raccolti.Nei giorni di massima presenza di turisti, Matera si presenta nel peggiore dei modi per manifesta incapacità da parte dell’Amministrazione Comunale a gestire il… Source