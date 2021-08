Irpiniatimes.it

Novità per la ricerca della donna dispersa a Forino di cui si erano perse le tracce dalla giornata di ieri.

La signora è stata trovata grazie all’elicottero dei Vigili del Fuoco ed è stata poi trasportata presso il campo sportivo di Forino dove è stata accolta da una squadra dei Caschi Rossi per l’assistenza e i sanitari del 118 a cui è stata affidata.

La 40enne era in un capanno (sempre in zona Petruro di Forino), su di una collinetta, insieme al suo cagnolino. Entrambi sembrano in buone condizioni.

Nonostante le difficoltà del periodo, la tenacia e lo spirito di aiutare ha permesso ai Vigili del Fuoco di ottenere questo grande risultato.

