C’è un signore, si chiama Antonio Tisci, la Giunta Regionale di Bardi lo ha nominato direttore generale dell’Arpab. Amico dell’assessore all’ambiente, Gianni Rosa, il quale nonostante le insistenti richieste da parte di questo giornale e di alcune associazioni civiche, non ha mai reso pubblici gli atti di quella nomina.

Ebbene, questo signore che dalla mattina alla sera pontifica razzismo e fascismo sul suo profilo Facebook, ha avuto anche l’ardire di infangare la memoria di Gino Strada con un approccio da squadrista di provincia. I suoi post in seguito alla morte del medico fondatore di Emergency sono un insulto all’intelligenza umana e un’ingiuria intollerabile al coraggio e alla sofferenza di un uomo di cui Tisci non dovrebbe neanche pronunciare il nome. Uno dei suoi illuminati seguaci si permette di scrivere, a proposito della morte di del fondatore di Emergency, “una zecca in meno”, a commento del post di Tisci, il quale si è guardato bene dal cancellarlo. Vi consiglio di visitare il profilo Facebook di questo signore Antonio Tisci, fatevi un’idea.

Un uomo delle istituzioni non dovrebbe lasciarsi andare a tali idiozie. Ad ogni modo, sarebbe ora che qualcuno, in Consiglio regionale o in Giunta, con un pizzico di sale in testa, pensi a rimuovere questo signore dall’incarico. Adesso ha superato ogni limite. Scrive Tisci: “La Hazet 36 è una chiave inglese lunga quarantacinque centimetri. Pesa quasi tre chili e mezzo e la si può trovare nei ferramenta. Ci si riparano le condotte del metano oppure i furgoni che smerciano malta e mattoni, su per i cantieri. Oppure la si usa per spaccare teste, come faceva Gino Strada”.

Insomma per infangare decenni di azione umanitaria di un uomo che merita il rispetto del Mondo intero, il nostro direttore generale dell’Arpab fa lo storico o il cronista a gambero senza sapere di che parla o meglio sapendo di scrivere scemenze che nulla hanno a che vedere con la grandezza di una figura come Gino Strada. Questa è l’ultima delle idiozie che egli chiama opinioni di cui ci onora ogni giorno sul suo profilo social. Continui pure a farlo, ma non da direttore generale di un’Agenzia strategica per la vita e la morte di questa martoriata regione. Gianni Rosa, dica qualcosa. Vito Bardi, dica qualcosa.