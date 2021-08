Irpiniatimes.it

L’A.S.D. Cus Avellino comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Antonio Lombardi.

Il funambolo torna a casa! Dopo un anno di stop dovuto a motivi lavorativi, Antonio Lombardi torna a vestire la maglia del Cus Avellino con la quale esordì 11 anni fa.

Laterale mancino dotato di una raffinata tecnica individuale e grande elasticità nell’uno contro uno, Antonio si può considerare un uomo simbolo per il Cus Avellino.

“Non ho esitato un secondo quando mi è stato chiesto di tornare, con il Cus Avellino ho trascorso 11 anni fantastici tra serie C1 e serie C2. Dopo oltre un anno e mezzo di stop sarà dura ricominciare, ma sono sicuro di poter mettere tutto me stesso in questa nuova avventura. Ritrovo tanti volti noti, compagni in campo e fuori e sono sicuro che questa sarà la nostra arma in più per poter disputare un ottimo campionato”

Bentornato a casa, Funambolo!

