Belluno, 13 – 08 – 21 Ieri sera passate le 20 il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato per una persona caduta lungo il sentiero tra Ponte Mariano e Case Bortot. Una prima squadra si è portata velocemente sul luogo indicato e ha trovato la moglie dell’uomo precipitato: al rientro da una passeggiata con il loro cane a Ponte Mariano, ormai verso le Case Bortot, la donna aveva visto cadere il marito, Tonino Zampieri, 65 anni, di Belluno, forse inciampato o a causa di un malore, dal bordo del sentiero in uno dei tratti esposti, senza che l’uomo riuscisse ad arrestarsi. Due soccorritori hanno iniziato ad attrezzare la sosta e a calarsi, mentre sopraggiungeva il Pelikan di Bolzano che con il faro ha illuminato la loro discesa e lo ha puntato inutilmente nel canalone per individuare l’escursionista, per poi rientrare. Scesi con le corde per 70 metri i soccorritori hanno poi proseguito ancora nel bosco ripido su terreno terroso, finché non hanno rinvenuto il corpo senza vita, 200 metri sotto il sentiero e 150 metri sopra il torrente Ardo. Una seconda squadra si è quindi calata in supporto attrezzando tutta la discesa. Poiché è stato valutato pericoloso il recupero in salita, dato che dall’alto continuavano a cadere sassi convogliati nell’imbuto del canale, la salma è stata imbarellata e spostata a lato in un piccolo pianoro, dove è stata assicurata a un albero. Due soccorritori sono rimasti a vegliare il corpo tutta la notte, due sono risaliti. Sul sentiero si sono inoltre fermati per la notte anche due Vigili del fuoco, che hanno dato un grande supporto tecnico e di materiale facendo risalire la squadra con argano e corda, e un terzo soccorritore. Alle prime luci un terzo tecnico e sceso in supporto alla squadra per gestire le manovre del recupero, avvenuto tra la vegetazione con un gancio baricentrico di 30 metri agganciato all’elicottero dell’Air service center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. La salma è stata trasportata al cimitero di Bolzano Bellunese e di seguito alla Camera mortuaria. I soccorritori sono risaliti con l’aiuto dell’argano.

IL ricordo

Aggiungo alla triste cronaca il mio ricordo personale all’amico Tonino. Nella prima metà degli anni ’70 suonavamo insieme, nella band Energia verde, con Loris Tormen (voce e chitarra) anche lui prematuramente scomparso, Ivano Zoccarato (basso), Tonino (chitarra) e io alla batteria. Eravamo studenti, ricordo oltre ai concorsi voci nuove di Trichiana e dell’Agosti, un paio di uscite in pubblico, una alla Cooperativa di Losego (Ponte nelle Alpi) e l’altra a un capodanno, forse il 1974, all’asilo di Salce (Belluno). Poi il servizio militare e il lavoro ci divise e la band si sciolse. C’eravamo incontrati nuovamente una ventina d’anni fa in occasione di un concorso nazionale per quotidiani locali on line che si teneva a San Benedetto del Tronto. Tonino mi chiese alcune informazioni per parteciparvi (con Bellunopress avevo partecipato alla prima edizione), e lo incoraggiai a farlo. Vinse con il quotidiano on line GoBelluno, grazie all’innovazione. Infatti il suo quotidiano, che seguiva principalmente gli eventi sportivi, dava molto spazio all’immagine. Tonino del resto era anche un eccellente fotografo che intuì l’importanza della fotografia negli eventi sportivi. Ciao Tonino.

Addolorato, porgo le mie condoglianze alla famiglia.

Roberto De Nart

