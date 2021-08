Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha commentato le voci che volevano il suo assistito nel mirino dello Zenit

Quale futuro per Lorenzo Insigne? Il numero 24 non ha ancora raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo e le voci di un trasferimento si fanno ogni giorno più insistenti. L’Inter in Serie A ma anche club esteri inseguono il giocatore, il cui cartellino è valutato sui 30 milioni di euro.

Anche lo Zenit avrebbe effettuato dei sondaggi, ma la trattativa è complicata. Lo conferma Vincenzo Piscane, agente del fantasista, ai microfoni di Metaratings.ru : «Sarà molto difficile per Lorenzo trasferirsi allo Zenit».

