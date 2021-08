Nella giornata di oggi ha preso vita l’iniziativa promossa dalla Lazio, “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” per incentivare le vaccinazioni

Tifare in sicurezza. Nella giornata di oggi la Lazio ha promosso l’iniziativa ‘Torniamo allo stadio, vacciniamoci!’ per incentivare i tifosi over 12 ad aderire alla campagna vaccinale. I primi 250 prenotati di oggi che a partire dalle 15 si sono presentati presso il centro vaccinale anti-Covd19 “La Vela” a Tor Vergata, hanno ricevuto in regalo una borraccia della Lazio. L’account twitter del Policlinico Tor Vergata ha condiviso degli scatti dei giovani tifosi biancocelesti al momento della somministrazione del vaccino.

Oggi presso il centro vaccinale del @ptvonline2001 La Vela 250 tifosi over 12 hanno ricevuto la prima dose di vaccino e gadget @OfficialSSLazio spinti dal desiderio di poter tornare a tifare dagli spalti in sicurezza. @SaluteLazio @RegioneLazio @crocerossa @unitorvergata pic.twitter.com/LgP4WbMMJM — Policlinico Tor Vergata (@ptvonline2001) August 13, 2021

