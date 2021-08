Le Orme in concerto a Ferragosto a Melfi. L’appuntamento con lo storico gruppo del progressive rock è per il 15 agosto in Piazza Duomo. L’evento rientra nel cartellone dell’estate del Comune di Melfi. Sul palco i grandi successi per un viaggio musicale attraverso alcune delle più belle canzoni della storica band, rivisitate e arricchite da importanti collaborazioni.

Le Orme nascono nel 1966 a Marghera, ma è nel 1968 che arrivano al primo successo discografico “Senti l’estate che torna”, dopo l’ingresso di Michi Dei Rossi e successivamente di Tony Pagliuca, provenienti dal disciolto gruppo degli Hopopi. Della loro lunga e prolifica carriera si ricordano due dischi d’oro, un premio della critica discografica, un tour in Inghilterra, Germania e Nord Europa, vari tour nord e sudamericani, due tour in Giappone, la collaborazione con Peter Hammill, le registrazioni nelle sale di incisione di Los Angeles, Londra e Parigi.

Il 16 agosto, invece, spazio al concerto “Le Stelle Italiane”, il 17 agosto concerto in Piazza Duomo “Oliver Von Essen” ed il 18 agosto, in Piazza Duomo, “New Experience Brasilian quartet”.

Si accede alle ore 20:15. Sipario ore 21:00. Per assistere agli spettacoli si accederà nel rispetto delle ultime normative Covid19 previo posto a sedere assegnato, green pass o tampone valido 48 ore.