L’effetto dell’anticiclone africano – battezzato dai meteorologi ‘Lucifero’ – si fa sentire anche a Bergamo, dove sono attesi giorni di caldo torrido. Il picco è previsto per la giornata di oggi, venerdì 13 agosto. “Ci aspettiamo massime fino a 36° – rileva Massimo Mazzoleni, responsabile previsori del Centro Meteo Lombardo -. Sarà così per un paio di giorni. Già a Ferragosto (domenica 15, ndr) dovrebbe cominciare la parabola discendente dell’ondata di caldo, con qualche episodio temporalesco e qualche grado in meno”.

È dunque bene rinfrescarsi e rinfrescare anche la memoria, con qualche consiglio utile soprattutto alle categorie più a rischio: anziani, bambini e persone che soffrono di patologie croniche. “Possibilmente, è meglio stare in casa nelle ore centrali”, fa presente Mazzoleni. E se si esce nelle ore più calde, non dimenticare di indossare un cappello e mettere della crema solare per proteggersi.

In casa come all’aperto è bene indossare abiti leggeri, non aderenti, che permettano la traspirazione della cute. Bagnarsi viso e braccia con acqua fresca. Meglio chiudere – o comunque schermare – le finestre durante il giorno, per poi aprirle durante le ore più fresche, verso sera o di notte.

Ma anche “ventilare e rinfrescare frequentemente i luoghi, bere tanta acqua e mangiare cibi leggeri, magari a base di frutta e verdura – osserva Mazzoleni -. Sempre nelle ore più calde, evitare di praticare attività fisica intensa e lavori pesanti all’aperto. Se bisogna tagliare il prato – consiglia l’esperto – è bene non farlo tra le due e le quattro del pomeriggio…”.

Temperature alte, quasi da record. “In passato in provincia di Bergamo si sono toccate anche punte di 38° – ricorda Mazzoleni -, ma senza dubbio quello che stiamo vivendo è un agosto di grande caldo, un mese che di solito segnava la parabola verso l’autunno meteorologico. In generale – conclude – giugno ha registrato temperature superiori anche di uno o due gradi alla media, mentre luglio si è chiuso con temperature leggermente inferiori. In particolare ci hanno sorpreso le abbondanti precipitazioni in area alpina e prealpina. Un’anomalia, con valori minimi sotto i 15° e massime a fatica sopra i 30°”.