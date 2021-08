Novità sul mercato in uscita per la Lazio: quattro giocatori sono pronti a lasciare il club biancoceleste in attesa di nuove proposte

La Lazio della prossima stagione sta continuando a prendere forma anche in questa metà di agosto, soprattutto per le voci di mercato. Infatti, oltre ai possibili nomi accostati al club biancoceleste in questi ultimi giorni, anche diversi movimenti in uscita potrebbero modificare la rosa della Prima Squadra della Capitale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quattro giocatori sono al passo d’addio con la Lazio. Si tratta di Denis Vavro, Momo Fares, Jony e Felipe Caicedo. Per lo slovacco ci sarebbero alcune possibili offerte di prestito dalla Spagna, mentre per l’algerino ci sono stati alcuni sondaggi in Serie A. Anche per lo spagnolo si sta cercando una nuova sistemazione, mentre per l’ecuadoriano la situazione potrebbe sciogliersi negli ultimi giorni di mercato, dopo che Muriqi lo ha superato nelle gerarchie di Sarri.

