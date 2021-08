Mercato professionisti in pillole, 12 agosto SERIE A Caicedo – Lazio 20% – Sarri sembra aver scelto il vice Immobile e a sorpresa Muriqi sarebbe il prescelto. A questo punto l'addio sembra molto probabile SERIE B Adorni – Crotone 50% – Interesse concreto per il difensore del Cittadella. Possibili sviluppi negli ultimi giorni di mercato SERIE C Cianci – Catanzaro 90% – Una delle telenovele dell'estate si conclude. E i giallorossi mettono un altro pezzo da 90 di una campagna acquisti pirotecnica Source