SASSARI. Qualcuno correrà ai ripari, provvedendo al più presto a vaccinarsi. Qualcuno invece cercherà di dare battaglia in ogni sede possibile, compresa quella legale. Medici, infermieri, operatori socio sanitari, personale amministrativo che sono nel mirino dell’Ats e delle varie aziende ospedaliere e universitarie per non essersi sottoposti a vaccinazione. Poco più di 100 i provvedimenti sinora preparati da Ats, Aou di Sassari e azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari. Ma altri potrebbero arrivarne già nei prossimi giorni.

L’azienda Brotzu e la sanità sassarese sono stati i primi a istruire le pratiche per i provvedimenti di sospensione ed è quindi per questo che hanno preceduto tutti. Gli altri territori arriveranno presto alla resa dei conti con i sanitari ribelli. Intanto però il personale a rischio sospensione si sta preparando a adottare delle contromisure. O quantomeno a cercare di capire se ci sono margini per resistere:

