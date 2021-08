Da questa mattina un incendio di vaste dimensioni divampa nel territorio di Oriolo, nei pressi della strada interna che conduce a Montegiordano e quindi sopra il torrente Ferro. Il fumo si vede benissimo dal paese e dalla Ss 481. Le fiamme con l’aiuto del leggero vento si sono impadronite di un vasto fronte. Sicuramente di matrice dolosa, da quanto si apprende, il fuoco ha già incenerito ettari di bosco e di pineta. Sotto assedio anche diverse masserie e case coloniche, alcune anche abitate. Pare sia stata evacuata anche una persona anziana con difficoltà di deambulazione. Sul posto i vigili del Fuoco, compresa una squadra della città di Cuneo giunta in Calabria per dare un supporto in questa difficile situazione degli incendi in Calabria, la Protezione Civile, le squadre di Calabria Verde, l’Amministrazione Comunale e tanti privati che con i trattori e attrezzi agricoli hanno cercato di circoscrivere i terreni per non farli invadere dalle fiamme. Sul far della sera è giunto anche un elicottero con il cestello. Con il calar del sole le operazioni si sono allentate con la speranza che anche il fuoco possa retrocedere.

Vincenzo La Camera