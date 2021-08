“Dopo tanto scrivere, tanto richiedere, tanto dire, ecco che oggi salta fuori “l’idea progetto” per l’area destinata al Parco della Fiumarella. Si vorrebbe, da area verde già progettata e finanziata, trasformarla in una discarica di materiale derivante dai lavori della Metropolitana. Chiedo pertanto agli utenti di questo gruppo ed ai cittadini tutti di Campagnella e Sala di impedire tale scempio organizzando manifestazioni democratiche di protesta per scongiurare un ulteriore oltraggio alla città”. A scriverlo è Francesco Pristerà, presidente dell’associazione Culturale Sala 365.