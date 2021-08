Pesci morti a galla nello specchio di acqua antistante il quartiere marinaro. Una immagine inquietante e macabra quella che i bagnanti si sono trovati davanto agli occhi nella mattinata odierna. Problemi al mare o qualche macabro scherzo. Diverse le segnalazioni non solo sui social e ai media ma anche, ed è ancora più importante, alle Forze dell’Ordine in particolare ai Carabinieri. Al momento il mistero non è stato risolto.