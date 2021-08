E venne l’ora del terzo sondaggio, in ordine di tempo. Non è il primo, non sarà neanche l’ultimo. Dopo Winpoll (vantaggio Bruni), dopo Swg (vantaggio Occhiuto) ci prova adesso Emg, società di ricerche di posizionamento con sede a Milano e Padova, a carpire le intenzioni di voto dei calabresi a meno di due mesi dalle elezioni, in ciò incaricata da Huffington Post Italia che l’ha pubblicato questa mattina. Secondo la rilevazione di Emg, Roberto Occhiuto, candidato del centro destra, avrebbe 20 punti percentuali in più rispetto al concorrente più vicino, con una percentuale di consensi oscillante tra il 45 e il 49 per cento. Segue, molto distaccata, la candidata del centrosinistra, Amalia Bruni, che viene valutata tra il 24 e il 28 per cento delle preferenze. Terzo Luigi de Magistris, accreditato tra il 16 e il 26 per cento. Un elemento in più è dato dalla percentuale dei calabresi che preferirebbero un altro, o altri candidati: sono, secondo il sondaggio Emg, tra il 7 e l’11% degli elettori che hanno riposto all’indagine.

In linea di massima, pertanto, Emg conferma quanto ha dedotto Swg. Anzi, la tendenza in favore di Occhiuto viene ulteriormente rimarcata, sia pure di poco. Si conferma come terzo incomodo il sindaco di Napoli, che nella punta più alta della forbice arriva a guadagnare qualche punto in più. La novità sta nell’ultimo slot di percentuali che viene fornito da Emg. A chi fa riferimento quel 7 – 11 per cento di elettori che preferirebbero altro o altri candidati non è dato sapere. In giro, che si sappia, ci sarebbe ancora da svelare l’enigma Mario Oliverio. Difficile, ma non vietato, pensare che l’oggetto del desiderio per quella non trascurabile percentuale di elettori alternativi sia proprio l’ex presidente.

Certo è che, se le cose stessero realmente come recitano gli ultimi due sondaggi, in presenza di un candidato, Roberto Occhiuto che per quanto preponderante non appare maggioritario, si imporrebbe un sano bagno di realismo da parte dei concorrenti. Ma questa, è forse la cosa meno realistica che attualmente si può immaginare in Calabria.