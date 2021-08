REGIONE – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, rende noto che, nell’ultima seduta, la Giunta ha preso atto della ricognizione degli impegni di spesa relativi alla fiscalità per gli anni d’imposta 2016-2021 e ha formulato indirizzo alle strutture regionali competenti in materia sanitaria e di bilancio in ordine alla definizione di un Piano di copertura per il prossimo triennio del valore della fiscalità non impegnata, relativa agli anni 2016-2017-2018, pari ad euro 13.612.916, fermo restando la compatibilità con gli equilibri di bilancio.

L’Esecutivo, inoltre, ha attivato risorse del FSC, pari a euro 600 mila euro per il finanziamento del progetto “Molise Contamination–Lab”. L‘intervento ha la finalità di valorizzare e sostenere l’attrazione di talenti e la ripresa innovativa della regione Molise che è stata gravemente colpita dalla situazione di emergenza generata dalla pandemia di COVID-19 e dalla crisi di carattere economico e sociale, conseguenza dell’emergenza sanitaria. Lo scopo del Laboratorio è promuovere la cultura dell’imprenditorialità, della sostenibilità e dell’innovazione, stimolare la nascita e la crescita di nuove imprese innovative e potenziare l’ecosistema locale.

