Un nuovo porto per una nuova Savelletri. Un porto finalmente rinnovato che consentirà la riqualificazione di tutta la zona e il rilancio della pesca, uno dei settori più importanti dell’economia di Fasano, strategico anche per il turismo. La riqualificazione del molo di levante e della zona antistante i nuovi bagni è terminata dopo un lungo e impegnativo lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Zaccaria.

Gli interventi hanno previsto nuova pavimentazione, nuovi punti luce e panchine, la realizzazione di due pergolati che verranno utilizzati per il commercio e soprattutto la ristrutturazione e la riapertura dei bagni pubblici attesi da diversi anni in questa località così frequentata in estate.

“Per la nostra marina e per tutta Fasano è un momento davvero importante – dice Zaccaria –. Abbiamo realizzato opere fondamentali e tanto attese, a beneficio di residenti e villeggianti, del comparto della pesca e dei tanti turisti che frequentano questa parte di Savelletri ogni giorno”.

La riqualificazione del porto di Savelletri è stata possibile grazie a un finanziamento del Gal di circa 400mila euro. Nei prossimi mesi la marina crescerà ancora grazie a un poderoso intervento invocato da decenni: il dragaggio del porto per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 3,6 milioni di euro è che di fondamentale importanza per il futuro di Savelletri.

