Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Pisa, ponendo l’accento sulla questione Nandez.

CALCIOMERCATO – «Di queste cose se ne occupa il ds e presidente. Godin è a rimane a disposizione, nonostante la Coppa America. Si è allenato ed è in discrete condizioni. Nandez? Non mi risulta disponibile per problemi che dovrà risolvere con la società».

