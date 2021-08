Quattordici acquisti in poco più di due settimane per il Termoli calcio che oggi ha ufficializzato la firma di Armando D’Errico, centrocampista classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Casertana dai Giovanissimi alla Primavera.

“Passa successivamente al Gladiator in serie D per un anno e mezzo, per poi passare all’Albanova in eccellenza che interrompe la scalata per andare in D nei playoff di categoria” fa sapere il club sui canali social.

D’Errico arriva a rimpolpare la rosa a disposizione di mister Esposito dopo i portieri Riccio e Di Bellonio, i difensori Visconti, Ballerini, Pesce, Cecoro e Tartaglione, i centrocampisti Mauro, Di Lascio e Conte, le punte De Filippo, Di Costanzo e Scognamiglio.