Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli alla vigilia del match contro il Vicenza ha parlato della condizione della sua squadra

Primo test importante. L‘Empoli di mister Andreazzoli, prima della gara contro i biancocelesti, domani pomeriggio, scenderà in campo in Coppa Italia contro il Vicenza. Nella comferenza pre match lo stesso mister ha parlato di come arriva la sua squadra e del debutto nel prossimo week-end nella prima giornata di Serie A contro la Lazio:

«Avevamo scelto di fare determinate amichevoli ma siamo stati costretti a non farle non per volontà nostra e non abbiamo avuto la possibilità di misurarci. Gare probanti sono mancate e quindi quella di domani diventa un vero test per verificarci, contro una squadra che è molto ben attrezzata, con una fisionomia ben precisa e fastidiosa da affrontare. Domani sfideremo altre due componenti: una è la calura, che sarà comune ad entrambi, ma è forse esagerata; l’altra sarà il fatto di doverci misurare con il risultato ed esser chiamati ad interpretare la gara nel migliore dei modi»

