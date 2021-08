Torino. Come sta l’Atalanta a una settimana dal campionato? La sfida in programma sabato sera alle 20.30 all’Allianz Stadium contro la Juventus dirà molto sulla condizione della squadra di Gasperini. Un’amichevole dal profumo di alta classifica che chiuderà la preparazione estiva dei nerazzurri.

Non è un caso che le due formazioni abbiano scelto di affrontarsi a pochi giorni dall’esordio in campionato. Quale modo migliore per capire se i giocatori stanno assimilando i concetti degli allenatori e soprattutto se la forma delle squadre sta continuando a crescere? Confrontarsi con i più forti e tracciare un bilancio.

Un test match di livello per mettere altri minuti nelle gambe e perfezionare il gioco di squadra che in questo periodo della stagione, comprensibilmente, non è fluido e divertente come quello delle passate stagioni.

Per quanto riguarda la Dea il gruppo è sceso in campo venerdì pomeriggio sul campo di Zingonia per la consueta seduta pomeridiana. Miranchuk e Zapata si sono allenati a parte, mentre Hateboer non è arruolabile a causa del problema al piede che non gli dà pace. Si valuta anche la possibilità dell’operazione per scongiurare i continui fastidi dovuti a una microfrattura al quinto metatarso.

L’amichevole infrasettimanale contro l’Alessandria ha dato buone risposte a Gasp e al suo staff contro un’avversaria di una caratura differente. In particolare da Ilicic su tutti, seguito dai giovani Scalvini e Del Prato sono confortanti.

Il fantasista sloveno sembra aver ritrovato la serenità che gli era mancata nelle ultime settimane e potrebbe diventare un’arma importante nel corso della stagione.

Demiral, Lovato e Musso stanno mettendo in mostra buone qualità e soprattutto una disponibilità totale nello scacchiere tattico dell’allenatore di Grugliasco. Muriel e Gosens sono invece le certezze, i pilastri su cui l’Atalanta costruirà le trame di gioco.

Sulla sponda Juve invece alla vigilia del match contro i bergamaschi Allegri ci ha tenuto a precisare che Toloi e compagni sono una delle favorite per la vittoria dello Scudetto. L’ennesima investitura importante che però non spaventa, anzi carica gli orobici per l’ultima sfida amichevole prima dell’esordio in campionato sabato 21 agosto alle 20.45 sul campo del Torino.