Due giovani di 18 e 19 anni, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati in nottata a Bari dai poliziotti della Squadra Volante per il reato di ricettazione.

I due, fermati e controllati mentre erano in sella a una moto a Ceglie del Campo, sono stati trovati in possesso di particolari articoli casalinghi del cui possesso non hanno saputo fornire alcuna motivo attendibile. Accompagnati presso gli uffici della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento, quindi, sono stati poi denunciati in concorso. Gli oggetti in loro possesso sono stati sequestrati.

Accertamenti, da parte della Polizia, sono in corso per verificare l’eventuale connessione tra la dubbia provenienza degli oggetti e alcuni reati predatori commessi in questi giorni in città in diverse abitazioni.

L’articolo Bari, in moto di notte a Ceglie con oggetti di dubbia provenienza: due giovani denunciati per ricettazione proviene da Telebari.