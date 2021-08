Dopo lo stop forzato di quest’ultimo anno, finalmente ritorno a viaggiare. Quale luogo migliore se non nel nostro bellissimo Paese? Tra le tante regioni ho scelto la Basilicata come meta per il mio On the Road di 6 giorni. Una terra meravigliosa, ricca di storia, arte e cultura, paesaggi mozzafiato e borghi che vi lasceranno senza parole. Neanche i Lucani stessi conoscono tutti i suoi angoli e segreti. Questo video ha lo scopo di incuriosire le persone che conoscono questa regione e i turisti che vogliono scoprirla. Vi sfido a riconoscere tutti questi posti.