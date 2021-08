Il Cagliari ha bisogno di rinforzi in vista dell’inizio del campionato: i rossoblù si fanno avanti per German Pezzella

Non è una novità che il Cagliari debba rimpolpare la sua rosa in vista dell’imminente inizio del campionato. Proprio per questo motivo, la società rossoblù avrebbe fatto la prima mossa verso German Pezzella, difensore della Fiorentina.

La società rossoblù – secondo quanto riportato da La Nazione – avrebbero superato la concorrenza del Torino, che però è pronto a reagire. Altro nodo da sciogliere: se il giocatore viole dovesse approdare in Sardegna, Diego Godin sarebbe destinato alla partenza.

