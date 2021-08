Tre arrivi ed una rescissione. E’ questo il bilancio di questo fine settimana ferragostano dell’Akragas di Francesco Di Gaetano.

Dall’Under 19 del Cosenza, arriva il centrocampista Andrea Ferrigno classe 2001, originario di Gela, ex Vis Artena nel campionato di Serie D Laziale, ed in passato ha indossato la maglia della squadra Under 17 dell’Akragas nella stagione 2017/2018.

Il secondo arrivo è il forte ed esperto difensore argentino Edelmiro Jorge Martinich Garay classe 1987, ex Firmat Football Club, la squadra Argentina della città di Santa Fe che milita nella Liga Deportiva del Sur. Molte esperienze nei campionati argentini come l’Estudiantes De Rìo Cuarto, l’HA Zapla, la Juventud Antoniana, il Ferro Carril e l’Uniòn Santiago. Nella sua lunga e importante carriera ha giocato anche in Italia dal 2005 al 2007 con il Piano San Lazzaro Ancona, collezionando 48 presenze.

Il terzo arrivo riguarda l’attaccante svedese Lukas Lindholm Corner classe 1999, lo scorso anno era a Siracusa, poi durante il Covid si è trasferito in Svezia per giocare con lo Stenungsunds IF, squadra della “Division II” svedese. Nella stagione 2019/2020 ha indossato la maglia dell’Europa Point FC nella Lega Nazionale di Gibilterra. Nella stagione 2018/2019 ha giocato nel campionato svedese “Division II” con la formazione del Savedalens.

Va via, invece, l’attaccante saccense Roberto Cortese ha deciso di lasciare la squadra per motivi personali e lavorativi.

