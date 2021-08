Capozucca: «Nandez? La trattativa con l’Inter è saltata». Le dichiarazioni del dirigente de Cagliari

Stefano Capozucca ha parlato a SportMediaset prima di Cagliari-Pisa.

Le sue parole: «Nandez? Per noi è un giocatore importante e per cederlo lo dobbiamo fare a determinate garanzie e cifre. Questi presupposti non ci sono stati con l’Inter e il trasferimento è sfumato. Il giocatore è rimasto amareggiato e disorientato perché voleva andare lì, però la vita continua e andiamo avanti. Il nostro presidente ha fatto un investimento importante per lui, ha fatto bene a Cagliari e va rispettata la società, il presidente e lo stesso calciatore. Se c’è un’opportunità la valuteremo»

