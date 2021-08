Continua il braccio di ferro tra Florentino Perez e la Liga: l’ultima trovata del presidente del Real Madrid

Nuovo colpo di scena in Spagna relativo al Real Madrid di Florentino Perez. Il vulcanico presidente dei Blancos non ha mandato giù l’accordo della Liga con CVC ed ha pensato di abbandonare il campionato spagnolo.

Mundo Deportivo riporta come Florentino avrebbe sondato la possibilità di far trasferire il club in Premier League, campionato considerato più prestigioso e vantaggioso a livello economico. Ipotesi accantonata al momento.

