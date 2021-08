Il Pisa si prepara per scendere in campo questa sera e affrontare il Cagliari in occasione della Coppa Italia. Mister Luca D’Angelo ha fiducia nel suo gruppo

Stasera l’Unipol Domus aprirà le sue porte per ospitare il match di Coppa Italia che vedrà affrontarsi il Cagliari e il Pisa. La squadra di Luca D’Angelo, come dichiarato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, sembra non avere alcuna paura. La voglia di aggiudicarsi la qualificazione supera il pensiero di dover giocare con un avversario di categoria superiore.

«Il Pisa è motivato», sottolinea D’Angelo, «Affrontiamo una partita difficile contro un avversario che come noi vorrà portare a casa la qualificazione ma noi faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo e punteremo sulla forza del gruppo».

