Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport in merito al mercato dell’Inter, citando anche il Cagliari.

«E’ rottura definitiva tra Nandez ed il Cagliari. Semplici in conferenza stampa ha spiegato che il giocatore non sarà convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Pisa per “motivi societari”. Su di lui resta l’interesse dell’Inter che però ha messo a segno il colpo Dumfries».

