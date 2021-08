Da qui e Natale mi sento di poter affermare che la maggior parte degli impianti in Europa potrà essere riempito. Noi dell’European Leagues stiamo dando un contributo importante condividendo in maniera trasparente tra le Leghe i regolamenti, i protocolli e gli studi scientifici che hanno portato a una miglioria nella gestione dei flussi dei tifosi, all’ingresso, sulle tribune e durante il loro trasporto, ma abbiamo lavorato anche a come riaprire le attività commerciali dentro e fuori gli stadi».