“Che cosa farà a Ferragosto?”. Lo abbiamo chiesto nelle ultime ore ai baresi sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. In tanti resteranno in città, ma molti hanno deciso di trascorrere l’appuntamento cult dell’estate in altre zone della Puglia o all’estero.

C’è anche, però, chi dall’estero ha deciso di passare il Ferragosto a Bari. è il caso di una comitiva polacca, particolarmente innamorata della nostra città e della Puglia in generale.

