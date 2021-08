Il Cagliari pensa al futuro e Vicario rinnova il suo contratto con i rossoblù: scadenza nel 2024 con opzione di rinnovo fino al 2026

Gugliemo Vicario è stato mandato in prestito all’Empoli ma il Cagliari pensa al futuro e, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare un talento del suo calibro.

Il portiere friulano ha rinnovato il suo contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2024 ma c’è una novità: la società ha deciso di inserire l’opzione per prolungare l’intesa fino al 2026.

L’articolo Il Cagliari pensa al futuro: per Vicario rinnovo con opzione al 2026 proviene da Cagliari News 24.